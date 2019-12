NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA erhält Zuschlag für ein weiteres Los des Rahmenvertrags 'IT-Dienstleistung Produktion' der Bundesagentur für Arbeit DGAP-Ad-hoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Auftragseingänge NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA erhält Zuschlag für ein weiteres Los des Rahmenvertrags 'IT-Dienstleistung Produktion' der Bundesagentur für Arbeit 20.12.2019 / 14:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hat ein weiteres Los des Rahmenvertrags "IT-Dienstleistung Produktion" an die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA vergeben. Am 20. Dezember hat NorCom den Zuschlag für das Los "Arbeitsplatzservices" erhalten. Der Umfang dieses Loses umfasst 436 Personenmonate und läuft über drei Jahre. Insgesamt hat NorCom damit den Zuschlag für vier Lose aus dem Rahmenvertrag erhalten. Für alle vier Lose ergibt sich ein Gesamtumfang von etwa 327 Personenjahren, die ein Auftragsvolumen von max. 52 Mio. Euro ausmachen. Die Bundesagentur für Arbeit besetzt die Stellen im Miniwettbewerb. Pro Ausschreibung wurden drei Auftragnehmer ausgewählt. Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Julia Keck IR Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de 20.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 941427 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 941427 20.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A12UP37 AXC0171 2019-12-20/14:25