Der eine macht sich in der Konferenz über Sie lustig, die andere sägt an Ihrem Stuhl. Frust und Wut über so viel Schamlosigkeit kann einem schlaflose Nächte bereiten. Oder Sie lernen, drüber zu stehen.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung."Wenn ich die morgens schon vom Flur aus in ihrem Büro gackern höre…""Da kommt von dem eine E-Mail und mir verkrampft sich schon der Magen, bevor ich sie öffne."Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Für die meisten von uns gilt aber auch: Seine Kollegen kann man sich nicht aussuchen. Und ob es zwischenmenschlich passt, das entscheiden beim Einstellungsgespräch meist nach kurzem Vortasten die Personalabteilung mit der jeweiligen Abteilungsleitung. Und oft nicht die, die am Ende mit den neuen Kollegen jahrelang zusammenarbeiten müssen.

Aber auch in aufeinander eingeschworenen Teams kann es nach langer Zeit der guten Zusammenarbeit zum Bruch kommen. Eine Kränkung zu viel, ein unkollegialer Move und das war's.Nun wäre es aus persönlicher Sicht ein Gedanke, der einen abends zufrieden einschlafen ließe, wenn man dann am nächsten Tag zu Chefin oder Chef rennen könnte und sagen: "Schmeiß den raus und die auch. Die gehen mir seit Monaten auf den Keks."Aber die Realität ist: Wir liegen stattdessen mit Puls 180 im Bett, denken wieder und wieder durch, was man auf die unverschämte Bemerkung von Herrn Krause ihm hätte direkt entgegen schleudern müssen. Oder wie es gelingen kann, dass Dörthe mittags endlich nicht mehr mit runter kommt in die Kantine, nur um Carsten zu bezirzen, damit sie und nicht man selber die neue Teamleitungs-Stelle angeboten bekommt.

Oder wie es in Gottes Namen endlich gelingen kann, dass Daniela das tut, wofür sie bezahlt wird: arbeiten. Ärger mit Kollegen kann so schlimm an der Lebensqualität zehren, dass schon der eine Büro-Nachbar der Grund sein kann für echte körperliche Frustsymptome wie Schlaflosigkeit, Herzrasen oder das Gefühl, einem schwillt schon in der U-Bahn in die Firma der Hals zu.Das Blöde ist: Das wird wohlmöglich die nächsten Jahre noch so weiterlaufen. Viele Probleme lassen sich mit gut geführten Krisengesprächen aus der Welt schaffen. Und besonders dramatische Konstellationen mit handfestem Mobbing dürfen Sie auf keinen Fall hinnehmen.

Hier soll es nun aber um die alltäglichen Frechheiten, Ellenbogen-Manieren, persönlichen Anmaßungen, Schwächen und Ungehobeltheiten gehen, die vielleicht eben nur Ihnen besonders gegen den Strich gehen, weil einfach die Chemie nicht stimmt, oder weil nur Sie und der/die andere in einer Konkurrenzsituation stehen. Weil Sie beide jeden Tag aufs Neue auf eine belastende Art aneinander geraten. Und das macht im schlimmsten Fall den ganzen Job zum Albtraum.Damit das alles besser zu ertragen ist: Lassen Sie uns wieder schön an unserer eigenen inneren Haltung arbeiten.An anderer Stelle ging es hier bei der "Karriereleiter" schon einmal um die Zufriedenheits-Methode ...

