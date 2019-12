Autoren: Jochen Hemmleb Das Jahr 2012 begann für Österreichs Alpinszene mit einer Tragödie: Eine ihrer Ausnahmeerscheinungen verstarb im März bei dem Versuch, als erster Mensch den Hidden Peak (8080 m) im Karakorum im Winter zu überqueren. Der Höhenbergsteiger war respektiert nicht allein wegen seiner Leistungen, sondern vor allem wegen seiner Persönlichkeit und Kreativität. Kindern vermittelte der ausgebildete Pädagoge über das Bergsteigen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Als Expeditionsorganisator schaffte er es, in dem häufig von Egozentrikern dominierten Feld des Spitzenalpinismus schlagkräftige Teams zu formieren, in denen jeder entsprechend seiner Stärken optimal wirken konnte. In den zehn Jahren ...

