Einzelne Vorstände und Aufsichtsräte fallen mit größeren Verkäufen von eigenen Aktien auf. Firmenlenker rechnen mit einer stabilen Entwicklung an den Börsen.

In den vergangenen Wochen hat sich der deutsche Aktienmarkt seinen Höchstständen genähert - seit dem Jahresbeginn hat der Leitindex Dax etwa ein Viertel zugelegt. Doch die sonst übliche Reaktion der Vorstände und Aufsichtsräte bleibt offenbar aus: Die Topmanager verkaufen dieses Mal nicht im großen Stil Aktien ihrer eigenen Unternehmen, wie das Insiderbarometer des Handelsblatts zeigt.

Lediglich einzelne größere Transaktionen fielen zuletzt auf. "Somit sehen die Aussichten an den Börsen für die kommenden Wochen weiter stabil aus", sagt Olaf Stotz, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management.

Das Insiderbarometer kletterte seit der letzten Analyse sogar noch einmal um drei Zähler auf 131 Punkte. Stotz berechnet dieses gemeinsam mit Commerzbank Wealth Management alle zwei Wochen für das Handelsblatt aus den bei der Finanzaufsicht Bafin gemeldeten Transaktionen.

Mit Blick auf das Gesamtjahr resümiert er: "Vor zwölf Monaten haben viele Marktteilnehmer befürchtet, dass 2019 ein schlechtes Börsenjahr wird. Viele Firmenlenker haben die gesunkenen Kurse damals für Käufe genutzt und lagen damit richtig."

Zwar seien die Insider noch immer leicht positiv gestimmt und verkaufen nicht in der Breite Aktien. ...

