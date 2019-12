Das Jahr 2019 neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. In der Kalenderwoche 51 resümiert Thomas Mühlberger, Anleihen-Experte von der BankM, das Börsenjahr 2019 am KMU-Anleihemarkt. Nach einem schleppenden Jahresbeginn zählt er am Ende in Summe 26 Neuemissionen und ein aggregiertes Zielvolumen von 1,54 Milliarden Euro mit einer erfreulichen Platzierungsquote von 79%.

Pünktlich vor Weihnachten belohnt sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in dieser Woche selbst und knackt erstmals die Fondsvolumen-Marke von 200 Millionen Euro. Eine herausragende Entwicklung, denn das Fondsvolumen lag vor dreieinhalb Jahren noch bei lediglich 30 Mio. Euro. Zudem hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in dieser Woche Zuteilungen für die gezeichnete 5,25%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG (WKN A2YN3Q), die 7,50%-Wandelanleihe der PREOS Real Estate AG (WKN A254NA) sowie die 6,50%-Anleihe der UniDevice AG (WKN A254PV) erhalten. Die Anleihe 2015/20 der Joh. Friedrich Behrens AG (WKN A161Y5) wurde indes in dieser Woche aus dem Fonds-Portfolio verkauft.

Die UniDevice AG wird die Zeichnungsfrist ihrer Debüt-Anleihe (WKN A254PV) um fast ein Jahr bis zum 25.11.2020 verlängern. Die Premieren-Anleihe des Smartphone-Brokers ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,50% ausgestattet und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro angeboten. Anleihen-Umtausch der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH abgeschlossen - im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots haben die Anleihegläubiger der NZWL-Anleihe 2015/21 (WKN A13SAD) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro in die neuen NZWL-Anleihe 2019/25 (WKN A255DF) eingereicht. Dies entspricht laut NZWL einer Umtauschquote von etwa 36% des ausstehenden Volumens der Anleihe 2015/21 (rd. 22,5 Mio. Euro).

Personalien - Ernst Keider ist mit Wirkung zum 17. Dezember 2019 zum Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH, einem der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten, bestellt worden. Damit verbreitert die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe ihre Geschäftsleitung um den bisherigen Allein-Geschäftsführer Fritz Homann. Die Schwerpunktaufgaben von Ernst Keider umfassen zukünftig die Bereiche Technik, Produktion ...

