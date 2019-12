Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen unter anderem Gold Fields, Barrick Gold, Newmont Goldcorp, Teranga Gold, Northern Star und Lesetipps für die Feiertage.

Newmont verkauft Anteil an Kalgoorlie Super Pit-Mine …

Offenbar will sich kurz vor Toreschluss noch so mancher Manager aus der Goldbranche seinen eigenen Deal unters Bäumchen legen. Und so sahen wir auch in den vergangenen zehn Tagen noch zwei größere Transaktionen. Zum einen erwirbt Northern Star den 50 Prozent-Anteil von Newmont Goldcorp an der Kalgoorlie Super Pit-Mine in Australien. Der Kaufpreis beträgt schlappe 800 Mio. Dollar, die in Cash bezahlt werden. Erst vor wenigen Wochen hatten Barrick Gold seinen Anteil an dieser Mine für 750 Mio. Dollar an Saracen Mineral Holdings verkauft. Damit haben sich die beiden größten Goldproduzenten der Welt weitgehend aus Australien zurückgezogen.

Und Euqinox und Leagold schließen sich zusammen

Doch der Deal-Flow ging noch weiter. So schließen sich in Nordamerika Equinox Gold und Leagold zusammen. Equinox Gold legt für seine Landsleute 578 Mio. US-Dollar auf den Tisch. Damit kauft man sich im Prinzip Leagolds vier Goldminen in Mexiko und Brasilien. Quinox wiederum besitzt zwei Minen, eine ebenfalls am Zuckerhut sowie eine in Kalifornien. Im Rahmen dieser Transaktion werden die Aktionäre von Leagold jeweils 0,331 Equinox-Aktien für ihre Anteile bekommen, was am Ende 45 Prozent des neuen Konzerns entspricht. An der Spitze steht dann der alte Mining-Veteran Ross Beaty, der ja auch bei Pan American Silver die Position des Chairman ausfüllt.

2020: Was machen die Big Boys?

Auch im kommenden Jahr dürfte die Welle an M&A im Goldsektor anhalten. Viele Analysten halten auch größere Deals für möglich. Mark Bristow, CEO von Barrick, sagte jüngst gegenüber Mining Weekly, dass man weiterhin Reserven hinzufügen wolle. Und das geht nun einmal nur über Zukäufe (ausführlich hier). Zudem wolle man 2020 schuldenfrei werden und habe trotzdem genug Cash. Auch Newmont-Boss Tom Palmer will im kommenden Jahr "selektiv und opportunistisch" handeln. Man habe keinen ...

