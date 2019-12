Die Kurse in New York steigen am Hexensabbat nur leicht, doch das genügt für neue Höchstwerte. Die Aktien von US Steel geben jedoch deutlich nach.

Die Aussicht auf eine baldige Unterzeichnung des Handelsabkommens zwischen den USA und China hält die Anleger an der Wall Street bei Laune. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten am Freitag erneut leicht zu und markierten mit 28.608,64 Punkten, 8926,49 Zählern und 3225,65 Stellen jeweils neue Bestmarken.Hoffnung schöpften Börsianer aus Äußerungen des US-Finanzministers Steven Mnuchin, denen zufolge der Handelsdeal Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...