Mit der Trennung vom Energiegeschäft erreicht die Zerlegung von Siemens 2020 ihr Finale. Kann der künftige Chef Michael Sen das neue Unternehmen zum Erfolg führen?

Etwas verloren steht Michael Sen inmitten des großen Saals in der Siemens-Zentrale in München. Dabei hat er auf der Bühne gerade einen großen Auftritt hingelegt, vor den zur jährlichen Pressekonferenz versammelten Journalisten über die Vorzüge der wohl bald vom Konzern abgespaltenen und dann von ihm geleiteten Energiesparte referiert.

Referiert? Ach was! Er hat den Saal beherrscht! Sen pausierte zwischen einzelnen Sätzen so lange, bis auch wirklich der letzte im Raum auf die Bühne blickte. Dann erst intonierte er Worte wie "Aufbruchsstimmung" und gab die Parole aus, Siemens Energy sei die "treibende Kraft der Dekarbonisierung". Selbst Konzernchef Joe Kaeser hatte den Saal mit polternden Witzen nicht so im Griff wie sein Vorstandskollege Sen.

Und jetzt, nach dem gelungenen Spiel mit den leisen Tönen? Stiehlt ihm ein anderer die Show! Roland Busch, designierter Nachfolger Kaesers, ist in den Raum gestürmt, Journalisten drängen sich um den großgewachsenen Mann, nur seine Stirn lugt aus dem Pulk hervor. Auf das blütenweiße Einstecktuch in Sens Sakko dagegen ist die Sicht aus allen Ecken des Saals frei.

Vor der Tür hält Sen an einem der Stehtische, ein Kaffee steht vor ihm. Endlich strömen die Journalisten auch zu ihm. Aus allen Richtungen prasseln Fragen auf ihn ein. Welche Turbinen er denn im Portfolio habe? Sen erklärt den Wirkungsgrad der Maschinen so genüsslich, als würde er vom Aroma des Kaffees vor ihm schwärmen. Es gibt noch mehr Fragen, die Antworten rattert der 51-Jährige herunter wie ein Maschinengewehr mit Schalldämpfer. Er ist nun auf Betriebstemperatur, trifft zielgenau ins Schwarz. Ob die Energiesparte denn mehr sei als eine Bad Bank? Sen verweist auf Uniper, das Unternehmen, in das der Energieversorger E.On vor drei Jahren sein Kraftwerkgeschäft abgespalten hat. Begleitet hat die Transaktion damals niemand anderes als Sen, der damals Finanzvorstand bei E.On war. Und trotz zunächst großer Skepsis hat sich Uniper seit dem Gang an die Börse bestens entwickelt. Peng, auch die Antwort hat gesessen!Hört man Sen eine Weile zu, könnte man fast vergessen, dass er Chef eines Unternehmens wird, für das Vorstandschef Kaeser wegen zu geringer Rentabilität und schwacher Zukunftsperspektive keinen Platz mehr im Konzern sieht. Eine Ergebnismarge von sechs bis sieben Prozent könne das Energiegeschäft künftig wohl maximal erreichen, heißt es in München. Vor allem mit Digitalgeschäften soll der radikal verschlankte Siemens-Konzern künftig jedoch fast doppelt so profitabel sein.

Schnitt ins Herz

Um das zu schaffen, hat Kaeser in den vergangenen Jahren bereits mehrere Siemens-Sparten weitgehend in die Selbstständigkeit entlassen. Nun aber schneidet er direkt ins Herz des Konzerns. Mit dem Energiegeschäft werden rund 90.000 Mitarbeiter und rund 20 Milliarden Euro Umsatz den Konzern verlassen - das ist jeweils gut ein Viertel der derzeitigen Gesamtzahl. Anders als bei der Ende 2017 unter dem Namen Healthineers abgespaltenen Medizintechnik will Siemens im Herbst 2020 zudem mehr als die Hälfte der Anteile der Energiesparte an die Börse bringen. Kaeser gibt damit die Kontrolle über den Teil des Konzerns auf, der diesen vor mehr als 150 Jahren überhaupt erst groß gemacht hat.

Die Diskussion darüber, was vom deutschen Vorzeigeunternehmen überhaupt übrig bleibt, wird damit im kommenden Jahr einen neuen emotionalen Höhepunkt erreichen. Die Verunsicherung der Mitarbeiter ist schon jetzt immens. Schließlich scheint auch der Zeitpunkt, an dem die Sparte auf eigene Füße gestellt wird, nicht gerade optimal gewählt. Das Geschäft mit Gas- und Dampfturbinen darbt, Großaufträge sind selten. Und auch beim bislang separat geführten Windkraftableger Siemens Gamesa, der bei der Operation dem Energiegeschäft zugeschlagen wird, läuft es nicht völlig rund. Zwar stieg der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um zwölf Prozent auf 10,2 Milliarden Euro, das Ergebnis aber stagnierte.

Schon werden im Siemens-Umfeld Parallelen zu einer früheren, wenig geglückten Abspaltung ...

