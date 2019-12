21.12.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Semperit veröffentlichte diese Woche ihren finalen Q3-Report nachdem die Werthaltigkeit des Medizingeschäfts überprüft worden ist. In Summe wurde eine Wertminderung von EUR 46,8 Mio. im Segment Sempermed gebucht, welche im 3. Quartal 2019 das EBIT in die roten Zahlen schickte (EBIT von EUR -34,6 Mio. vs. EBIT von EUR +4,3 Mio. im 3Q18) und den Nettoverlust auf EUR 41,2 Mio. ausweitete (Q3 2018: EUR - 7,3 Mio.). Auf der anderen Seite stieg das EBITDA um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...