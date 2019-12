Das junge Technologieunternehmen ktchng launcht eine App, die mit Augmented-Reality-Skills vielleicht sogar an der Börse landet. Aber was kann Augmented Reality eigentlich für mich im Alltag leisten? Was ist Augmented Reality? Petra Augustyn: Augmented Reality ist die computergestützte Erweiterung unserer Realität. Die AR-Technologie hinter ktchng funktioniert so, dass man Produkte in der realen Welt, egal ob im Supermarkt, auf der Straße oder im Museum, scannen kann und Informationen darüber auf sein Smartphone erhält - inklusive Verlinkungen zu anderen AR-Anwendungen. Die AR-Technologie baut somit Brücken zwischen dem echten und dem virtuellen Leben. Was ist der Unterschied zu Virtual Reality? Die VR-Technologie führt den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...