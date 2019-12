Bis Mitte 2020 muss ein Käufer für die größte italienische Fluggesellschaft her. Sollte sich kein Interessent finden, droht dem Unternehmen das Aus.

Italien will kein Geld mehr in die angeschlagene Fluggesellschaft Alitalia stecken. Wenn bis Mitte 2020 kein Käufer gefunden werde, drohe der Airline das Aus, sagte Industrieminister Stefano Patuanelli am Samstag der Zeitung "Il Messaggero". ...

