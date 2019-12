In diesen Tagen wird auch an der Börse zurückgeblickt auf ein Jahr, das für Anleger letztlich doch meist Positives bereithielt. Insbesondere nach dem verlustreichen Schlussquartal des Vorjahres waren die Erwartungen für 2019 entsprechend niedrig - und das ist bekanntlich oft die beste Voraussetzung für eine positive Überraschung. Dabei war es nicht so, dass es nicht reichlich negative Themen gegeben hätte: Wackelige Konjunkturdaten, der leidige chinesisch-amerikanische Handelskonflikt, das schier endlose Gezerre um den Brexit, Unruhen in Hongkong - alles garniert mit Tweets aus dem Weißen Haus. Hollywood-Dramaturgie Wie in einem klassischen Hollywood-Streifen gab es aber - zumindest aus Börsensicht - ...

