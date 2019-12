In den letzten Handelstagen des starken Börsenjahres 2019 dürfte der Überraschungsgrad politischer Nachrichten den Ausschlag geben, ob es am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts oder doch seitwärts geht. Manch Optimist erwartet sogar, dass der DAX sein bisheriges Rekordhoch vom Januar 2018 überwindet.Am "Hexensabbat" schloss der DAX +0,81% bei 13.318 Punkten und erzielte in der Vorweihnachtswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...