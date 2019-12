Zugegeben, das Plus vor dem Wochenende bei der Aixtron-Aktie war minimal. 0,05 Prozent, weniger als ein Cent, betrug der Aufschlag am letzten Handelstag der Woche. Gegenüber der Vorwoche, an denen die Papiere des Spezialmaschinen-Bauers bei 7,98 Euro gehandelt wurden, steht jedoch immerhin ein Zugewinn von fast fünf Prozent auf aktuell 8,35 Euro. Auch darüber hinaus hatte Aixtron zuletzt durchaus Erfolge zu vermelden - an allen Fronten. Gleich zwei Auftragsmeldungen So gab Aixtron bereits Anfang ... (Achim Graf)

