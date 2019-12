Bei 0,853 Euro, so hoch wie seit Wochen nicht, stand der Aktienkurs von Nel ASA zeitweilig am Freitag. Auch wenn dieses Niveau bis Börsenschluss nicht ganz gehalten werden konnte, beläuft sich das Plus beim norwegischen Wasserstoffspezialisten aus den zurückliegenden sieben Handelstagen auf fast 15 Prozent. Das kommt nicht von ungefähr: Nach mehreren Erfolgsmeldungen von Nel ASA in den vergangenen Tagen, aus den Niederlanden genauso wie aus Dänemark, wurde vor dem Wochenende der nächste große Deal ... (Achim Graf)

