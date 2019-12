++ Die US-Indizes erreichten am Freitag neue Allzeithochs: S&P 500 (+0,49%), Dow Jones (+0,28%) und NASDAQ (+0,42%). ++ ++ Zu Beginn der neuen Handelswoche war die Stimmung recht schlecht: S&P/ASX 200 (-0,46%), Shanghai Composite (-1,21%), Nikkei (+0,02%). ++ ++ Am Devisenmarkt sind die Bewegungen verhalten, da die Händler auf die Weihnachtspause warten. Das GBP ist heute die stärkste Hauptwährung, während die NOK am meisten hinterherhinkt. ++ ++ China hat die Einfuhrzölle für zahlreiche Waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...