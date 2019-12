Guten Morgen, der DAX zeigte sich am großen Verfallstermin am Freitag sehr volatil, konnte letztendlich aber wieder über die Marke von 13.300 Punkten ansteigen. Per Handelsschluss notierte der DAX bei 13.318 Punkten mit einem Aufschlag von 0,81%. Vorbörslich notiert der DAX am frühen Montagmorgen wieder etwas tiefer im Bereich von 13.300 Punkten. Sollte der DAX weiter ansteigen können und den nächsthöheren Widerstand bei 13.350 Punkten überbieten, würde als nächste Anlaufmarke der Widerstandsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...