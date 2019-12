Zürich (awp) - Der CEO des Raumklimaspezialisten Zehnder, Matthias Huenerwadel, zeigt sich mit Blick nach vorne vorsichtig. "Das Marktumfeld in unseren Hauptmärkten bleibt anspruchsvoll", sagte er in einem am Montag publizierten Interview mit dem Finanzportal "Moneycab" auf die Frage, wo für das Unternehmen in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...