Im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi hat ein Gericht fünf Menschen zum Tode verurteilt. Diese gehörten einem saudischen Spezialkommando an.

Ein Gericht in Saudi-Arabien hat fünf Menschen wegen des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi zum Tode verurteilt. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Riad am Montag mit. Drei weitere Angeklagte wurden wegen "Verschleierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...