Nach 45 Versicherungsjahren können Arbeitnehmer abschlagsfrei in Rente geben. Offenbar nutzen mehr Menschen diese Regelung, als ursprünglich errechnet.

Mehr Menschen als gedacht gehen abschlagsfrei mit 63 in Rente. Ende November erhielten rund 1,34 Millionen Senioren die Rente für langjährig Versicherte mit mindestens 45 Versicherungsjahren. Das berichtete die Deutsche Rentenversicherung Bund am Montag in Berlin. Die Online-Ausgabe der "Bild"-Zeitung hatte zuerst darüber geschrieben.

Somit nehmen mehr Menschen die abschlagsfreie Rente mit 63 in Anspruch als vom Gesetzgeber ursprünglich gedacht. ...

