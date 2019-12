Schon seit Anfang Oktober beherrschen die Bullen das Geschehen bei der Alibaba-Aktie fast nach Belieben. Nach dem Tief vom 8. Oktober von 161,68 US-Dollar startete eine dynamische Aufwärtsbewegung. Sie wurde auch in der letzten Woche fortgesetzt. Es gelang dabei am Freitag, das Anfang Juni 2018 markierte Allzeithoch bei 211,70 US-Dollar zu erreichen und leicht zu überwinden. In der Spitze stieg der Kurs bis auf 213,98 US-Dollar an. Auf das neue Allzeithoch folgten leichte Gewinnmitnahmen. Sie ließen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...