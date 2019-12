Der DAX konnte die positiven Vorgaben aus den USA zum Handelsstart nicht umsetzen. Die amerikanischen Indizes verzeichneten am Freitag neue Rekordhöhen. Alleine der Dow Jones hat im Jahresverlauf bisher über 22 Prozent an Wert gewonnen. Der DAX bewegt sich heute im bisherigen Handelsverlauf in einer engen Handelsspanne von knapp 40 Punkten. Viele institutionelle Marktteilnehmer haben sich in den Weihnachtsurlaub verabschiedet, somit ist für den weiteren Tag wohl mit keinen allzu starken Kursbewegungen ...

