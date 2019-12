An Weihnachten sind die Gotteshäuser wieder voll. Doch bis 2060 verliert die Kirche in Deutschland wohl die Hälfte ihrer Mitglieder, die Kirchensteuer schwindet. Zu Besuch im Bistum Essen, dem katholischen Spar-Vorbild.

Besucher, die die Kirche des Essener Doms über den Kreuzgang betreten, von links mit Blick Richtung Altar, bemerken ihn wohl als erstes: diesen kleinen Metallkasten, der in eine der Steinsäulen eingelassen ist. Der Kasten weist oben einen waagerechten Schlitz auf, darunter informiert ein Zettel: "Für die Armen". Die Ironie dieses kleinen Spenden- und Gaben-Kästchens liegt an seiner Umgebung: Der Essener Dom, nach dem Zweiten Weltkrieg aus hellem Sandstein wiederaufgebaut, mitten in der Essener Innenstadt gelegen, ist die Bischofskirche des Bistums Essen, und damit sozusagen die Mutterkirche einer der ärmsten Diözesen Deutschlands. Im Vergleich mit den meisten anderen 26 Bistümern in Deutschland könnte das sogenannte Ruhrbistum die ein oder andere Gabe selbst gut gebrauchen.

Es ist Adventszeit. Auf dem Essener Weihnachtsmarkt vor dem Dom verkaufen die Budenbetreiber Reibekuchen, Glühwein, Crêpes und kandierte Früchte. Die Weihnachtszeit ist für Bistumsangestellte die schönste Zeit im Jahr, nie sind die Kirchen voller als an Heiligabend. Doch die Verantwortlichen des Bistums Essen haben wenig Sinn für Bedachtsamkeit. Die können sie sich kaum leisten.

Keine 100 Meter hinter dem Essener Dom befindet sich das Bischöfliche Generalvikariat. Im zweiten Stock eines grauen, nicht mehr ganz so neuen Verwaltungsgebäudes befindet sich das Büro von Daniel Beckmann: einfache Holzmöbel, kleine Büropflanze, ein Schoko-Weihnachtsmann, und an der Wand hängt eine Karte mit den Pfarreien des Bistums Essen. Daniel Beckmann, ein schlanker, großgewachsener Mann, leitet seit fünf Jahren die Finanzabteilung des Ruhrbistums. Neben ihm am Tisch hat Ulrich Lota Platz genommen, Leiter der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums. Beckmann ist ein sachlicher Finanzer und ein sachlicher Formulierer, er spricht viel von "pastoralen Herausforderungen". Aber im Grunde ist seine Arbeit eine Dauerübung im Sparen. Er sagt: "Das Bistum Essen war noch nie auf Rosen gebettet." Aber im Sparen ist das Bistum Essen richtig gut.

Essen hat seit Bistumsgründung die Hälfte seiner Mitglieder verloren

Das Ruhrbistum blickt nicht nur auf eine wenig mutmachende Vergangenheit - seit Bistumsgründung 1958 hat Essen nahezu die Hälfte seiner Katholiken verloren: von 1,5 Millionen auf heute ungefähr 750.000 -, sondern auch auf eine missliche Gegenwart. Beckmann verkündet wenig feierlich: "Wir halten, leider Gottes, den Rekord an geschlossenen Kirchen in Deutschland." Zuletzt mussten die Essener gar als erstes Bistum in Deutschland eine Kirche versteigern: Sankt Paulus in Altena im Märkischen Kreis. Für 90.000 Euro, inklusive Wohnhaus und Grundstück.

Das Geld wird dringend benötigt, damit sich die triste Vergangenheit und die trostlose Gegenwart nicht zu einer dramatischen Zukunft des Bistums addieren. Die Gefahr ist sehr real. Denn solch ein dystopisches Bild zeichnet eine Studie, von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) gefördert, von der Uni Freiburg durchgeführt und im Mai vorgestellt: Bis zum Jahr 2060 verlieren die beiden großen Kirchen in Deutschland rund die Hälfte ihrer Mitglieder. Das allein würde bereits reichen für eine Krise. Fügt man diesem Szenario jedoch die Information hinzu, dass die Kirchensteuer für die katholischen Diözesen die Haupteinnahmequelle ist (in manchen Diözesen macht sie bis zu 80 Prozent aus), wird die heraufziehende Krise existenziell.

Das Bistum Essen begreift seine Dauerkrise als Vorteil

Dass allen Bistümern, ganz egal wie vermögend sie heute sind, unruhige Zeiten bevorstehen, dürfte auch allen Bistums-Verantwortlichen klar sein. Das Bistum Essen interpretiert seine Dauerkrise und sein Dauersparen indes als Vorteil. Beckmann und Lota legitimieren mit ihrer Erfahrung im Verwalten eines finanziellen Mangels eine bistumsübergreifende Vorreiterrolle - im Vergleich zu vielen anderen Bistümern, die in der Vergangenheit eher damit auffielen, wie verschwenderisch sie mit ihrem Geld umgegangen sind. Vielen Kirchenmitgliedern und Ausgetretenen dürften noch die Finanzeskapaden des früheren Limburger Bischofs Tebartz-van Elst von 2013 in Erinnerung sein. Der ließ sich etwa eine freistehende Badewanne für 15.000 Euro in sein Diözesanes Zentrum bauen. Ulrich Lota sagt mit Blick auf andere Bistümer: "Es ist eine Mentalitätsfrage. In einem Bistum wie unserem, wo man schon immer knapp mit Geld war, wird die Kreativität dauernd angefragt. Wenn man aber diesen Druck nicht hat, entscheidet man vielleicht etwas langsamer."

Dabei sind die Probleme überall dieselben. Das belegen etwa die drei Hauptgründe für die sinkende Zahl der Kirchenmitglieder: die alternde Gesellschaft, die geringere Zahl von Taufen und vor allem der aktive Austritt aus der Kirche. Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist auch 2018 dramatisch angestiegen, auf 216.078, wie die DBK im Juli mitteilte. Die Zahl erhöhte sich um 29 Prozent gegenüber 2017. Gleichzeitig aber stiegen die Einnahmen der Kirchensteuer auf ein neues Rekordhoch: Im Jahr 2018 betrugen sie in der Katholischen Kirche 6,64 Milliarden Euro (2017: 6,4 Milliarden Euro).

Denn die Kirchensteuer ist gebunden, sie beträgt neun Prozent der Lohn- bzw. Einkommensteuer (in Bayern und Baden-Württemberg sind es acht Prozent). Und da die Bruttogehälter weiter steigen, steigt auch die Kirchensteuer - so stark, dass die schrumpfende Menge an Kirchensteuerzahlern mehr als ausgeglichen wird. Noch. Zudem tragen in fast allen Diözesen ein paar wenige, sehr gut verdienende Kirchenmitglieder einen sehr großen Anteil am Gesamtaufkommen: Vertreter der sogenannten "Babyboomer" - die bald in Rente gehen.

Die Kirchensteuer verteilt sich jedoch höchst unterschiedlich auf die 27 katholischen Bistümer. Das Bistum Görlitz etwa erhielt zuletzt rund 5,7 Millionen Euro Kirchensteuer, in Essen sind es 175 Millionen Euro, und das Bistum München-Freising freut sich über 632 Millionen Euro Kirchensteuereinnahmen. In Görlitz trägt die Kirchensteuer 45 Prozent zum Gesamthaushalt bei, in München sind es 77 Prozent. Aber ganz gleich auf welchem Niveau: die Kirchensteuereinnahmen steigen.

Bistum Essen ist "Werkstatt für die Kirche der Zukunft"

Dies führt zu der paradoxen Situation, dass die 27 deutschen Bistümer noch nie so viel Kirchensteuer einnehmen konnten - gleichzeitig aber noch nie so viele Mitglieder verloren haben. Für Ulrich Hemel, Bundesvorsitzender des Bundes Katholischer Unternehmer, liegt darin eine Gefahr: "Die katholische Kirche erinnert mich derzeit an einen Patienten, der weiß, dass er Schmerzen hat, aber örtlich betäubt ist." Die derzeit sprudelnden Kassen übertönten den Schmerz. "Aber klar ist: Es wird ein tiefes Tal kommen."

