Impeachment-Verfahren, ein Treffen in Nordkorea, andauernde Verhandlungen mit China, ein Aufschub für deutsche Autobauer: 2019 hatte Donald Trump viel zu tun. Auch für kommendes Jahr stehen viele Ereignisse im Kalender.

Wo, bitteschön, soll man hier anfangen? Seit Donald Trump am 20. Januar 2017 als 45. Präsident der USA vereidigt wurde, ist in Washington kein Tag wie der andere. Auch 2019 war nicht das, was man als ruhiges Jahr beschreiben würde, vor allem politisch. Aber auch in Wirtschaftsangelegenheiten gab es einiges für den Präsidenten abzuarbeiten. Vielleicht ist es jedoch am einfachsten, mit dem aktuellsten Thema einzusteigen: Trumps Schicksalsfrage.

Politik2019Lange waren die Demokraten sich uneins, vergangenen 18. Dezember haben sie ernst gemacht: Mit einer eindeutigen Mehrheit wurde Donald Trump vom Abgeordnetenhaus im Kongress in zwei Anklagepunkten impeached. In der Geschichte der USA ist er nach Andrew Johnson (1868) und Bill Clinton (1998) erst der dritte Präsident, der sich einem Votum im Senat stellen muss, ob er im Amt bleiben darf. Ausgelöst hatte das Verfahren eine anonyme Whistleblower-Beschwerde nach einem Telefonat zwischen Trump und Wolodymyr Selenskyj, in dem er den ukrainischen Präsidenten gebeten haben soll, gegen seinen politischen Kontrahenten Joe Biden zu ermitteln.

Dass Trump eine solch heikle Forderung ausgesprochen haben soll, ist auch deshalb verwunderlich, weil er gerade erst in der Russland-Affäre um Wahlmanipulationen mit einem blauen Auge davongekommen war. Im März veröffentlichte Sonderermittler Robert Mueller eine vierseitige Zusammenfassung seiner Untersuchung. Darin sprach er den Präsidenten von dem Verdacht frei, mit den Russen zusammengearbeitet zu haben, ließ jedoch offen, ob Trump im Zuge der Ermittlungen die Justiz behindert hatte.

Trumps Politik-Jahr 2019 - was sonst noch geschah:Anfang Februar, nach einem 35 Tage andauernden Government Shutdown, hält Trump sein "State of the Union"-Ansprache vor dem im November neu zusammengezählten Kongress. "Die Agenda, die ich hier heute Abend präsentiere, ist keine republikanische Agenda oder Demokratische Agenda. Es ist eine Agenda für das amerikanische Volk", sagt Trump zum Auftakt seiner Rede zur Lage der Nation, um kurz darauf an den Kongress zu appellieren, den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren. "Es ist eine smarte, strategische, durchsichtige Stahl-Barriere - nicht bloß eine einfache Betonmauer", sagt er. "Um es einfach zu formulieren: Mauern funktionieren und Mauern retten Leben."

Bei der Jahrestagung der National Rifle Association in Indiana sagt Trump Ende April: "Das Recht auf Waffenbesitz ist unter Beschuss. Es ist unter Beschuss, aber nicht, wenn wir im Amt sind. Nicht einmal annähernd." Knapp vier Monate, Anfang August, werden bei zwei Anschlägen in El Paso, Texas und Dayton, Ohio innerhalb von 24 Stunden 31 Menschen mit halbautomatischen Waffen getötet. Trump verurteilt die Taten, politisch haben sie auf geltende Waffengesetze keine Konsequenzen.

In der ersten Juni-Woche reist der Präsident nach Europa, um nach einem Besuch in London in der Normandie das 75. Jubiläum des D-Day zu feiern. Auf dem Weg zurück nach Washington legt er mit seiner Frau Melania eine Übernachtung in seinem eigenen Golf-Hotel ...

