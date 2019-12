BASF 0.58% JuergenWittich (VIC007): BASF verkauft seine Bauchemiesparte am den US Finanzinvestor Lone Stare für 3,17 Milliarden Euro. Das Geschäft soll im dritten Quartal nächsten Jahres vollzogen werden, vorausgesetzt die Kartellbehörden geben ihre Zustimmung. (24.12. 13:16) >> mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on Bayer 0.41% SystematiCK (1607EKCK): Ich habe gestern noch eine Position bei BAYER eröffnet. Die Aktie konnte für den gestrigen Tag unter anziehendem Volumen auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen. Mit ausgelöst durch die Monsanto-Krise und die entspr. Klagen in den USA hatte die Aktie in den vergangenen 2,5 Jahren enorm nachgegeben. Charttechnisch spricht ...

