Viele Angestellte träumen von einer langen Auszeit vom Job. Tatsächlich können sich Sabbaticals sogar doppelt lohnen, wenn sie gut geplant sind: für die Mitarbeiter - und das gesamte Unternehmen.

Als Felix Ahlers im Spätherbst 2017 aus dem Backsteinbau in Hamburg-Altona trat, spürte er etwas, das er lange Zeit nicht mehr empfunden hatte: totale Leere. Ahlers ist Vorstandsvorsitzender des Tiefkühlkostherstellers Frosta, entsprechend durchgetaktet mit Kundenterminen und Besprechungen ist sein Tagesablauf. Seine Gedanken kreisen um anstehende Ernten und lückenlose Lieferketten. Und plötzlich stand da: keine Unternehmenstermine - für die nächsten acht Monate.

Ahlers gönnte sich, wovon viele Arbeitnehmer in Deutschland träumen: eine längere Auszeit, ein sogenanntes Sabbatical. "Ich wollte noch mal etwas anderes sehen als Frosta, etwas Neues", erklärt er seinen Wunsch. Noch am selben Abend fuhr Ahlers zum Flughafen, stieg in eine Maschine Richtung Äthiopien. Ein gutes Jahr nach der Rückkehr ist er immer noch überzeugt von seiner Entscheidung: "Sie gab mir die Chance, eine ganz neue Perspektive auf den eigenen Beruf und das eigene Leben zu finden, das war für mich persönlich sehr wertvoll." In einer Befragung des Karrierenetzwerks Xing gaben elf Prozent der Befragten an, bereits eine längere Auszeit genommen zu haben. 23 Prozent planten es. Die Unternehmensberatung Bearing Point oder die Bank Comdirect werben damit, dass Mitarbeiter solche Pläne bei ihnen umsetzen können. Auch Thomas Vollmöller, Vorstandsvorsitzender von New Work, zu dem Xing gehört.

Körper und Geist werden durch Meetings und Deadlines, Streit und Stress bei der Arbeit nach und nach ausgezehrt. Um sich zu erholen und neue Perspektiven zu gewinnen, reisen die Auszeitler um die Welt, ziehen sich ins Schweigekloster zurück oder widmen sich einer gemeinnützigen Arbeit. Fast so, als sei der Mensch ein Acker: Wird ein Feld jahrelang nach der üblichen Fruchtfolge bestellt, sind die nährenden Ressourcen im Boden aufgebraucht. Es muss eine Weile brach liegen, um sich zu erholen.

Mittlerweile glauben auch immer mehr Unternehmen, dass diese Analogie trägt. Und versuchen, den Wünschen ihrer Mitarbeiter nachzukommen. Wenn der Plan richtig in die Tat umgesetzt wird, profitiert nicht nur der Einzelne - sondern die Firma gleich mit. "Erlauben Sie Sabbaticals!", appelliert der Münsteraner Wirtschaftswissenschaftler Stephan Nüesch, der das Thema eingehend erforscht hat: "Sie erhalten mehr Bewerbungen, Ihre Mitarbeiter sind zufriedener, dem Unternehmen stärker verbunden und kündigen seltener."

Erkenntnis auf der Beerdigung

Die erste Frage, die es zu klären gilt: Aus welchem Grund will man eine Auszeit? Die Motivationen dafür sind vielfältig, lassen sich aber grob in die Kategorien Selbstverwirklichung, ...

