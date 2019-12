Europäische Aktien an Heiligabend auf Rekordhoch >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Huawei ist das am besten geprüfte ... » ATX-Trends: Andritz, Warimpex, Kapsch ... Stoxx 600: Europäische Aktien an Heiligabend auf Rekordhoch Der Dax-Handel startet erst am Freitag wieder, doch ein europäischer Aktienindex erklomm neue Höhen. Grund für die Euphorie waren die zuletzt positiven Signale im Handelsstreit sowie die gestiegene Planungssicherheit in Sachen Brexit.

