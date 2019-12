Die Angst geht um in Deutschland, die Angst vor dem Sterben der ländlichen Regionen. Doch es gibt sie: Menschen und Projekte, die sich gegen drohenden Verfall und den Verlust der Heimat stemmen. Drei Besuche im Westen.

Auf den ersten Blick ist alles ganz normal. Vorne eine Kreidetafel, dahinter Tischreihen und Stühle. An die Decke ihres Klassenzimmers haben die Schüler Sternbilder gepinselt. Gerade hat an diesem Dienstagnachmittag um halb drei hier am Niedersächsischen Internatsgymnasium im friesischen Esens die Chemiestunde der 10. Klasse begonnen. Vorne am Pult gibt Lehrerin Eva Rinne erste Anweisungen.

Nur: Es sind keine Schüler da.

Genauer: Sie sind woanders zugegen. Das hier ist ein virtuelles Klassenzimmer.

Lehrerin Rinne sieht ihre Schüler auf einem Flachbildschirm, unterteilt in vier Ausschnitte - je einer für die Inselschulen Baltrum, Juist, Borkum und Langeoog. Mehr als 25 Schülerinnen und Schüler sind ihr zugeschaltet. Das Lernmaterial läuft per PowerPoint über den Laptop. Die Tafel bildet ein kariertes Din-A4-Blatt, dessen Bild eine Tischkamera überträgt. Lehrerin Rinne wiederum kann auf einem der Ausschnitte im Hintergrund die Nordsee sehen. "Also, Borkum ist heute ein bisschen laut", ruft sie, nur halbwegs streng. Prompt schaltet Borkum das Mikro aus. Es kann losgehen.

Die Zehntklässler machen Überstunden. Der Nachmittagsunterricht per Video soll sie auf die Oberstufe im Internat vorbereiten, auf das einige zur 11. Klasse wechseln könnten. Sie kennen dann einige Lehrer schon - und sind deutlich besser vorbereitet auf das Niveau, das sie auf dem Festland erwartet. Bis es so weit ist, müssen sie für die Förderkurse noch nicht regelmäßig auf die Fähre, sondern können zu Hause bleiben.

Das Pionierprojekt läuft seit 2012 und es ist, so Schulleiterin Anja Renken-Abken, "eine große Bereicherung". Die virtuelle Schule mit den Inseln erleichtere den Schulalltag. "Von Fortbildungen über Dienstbesprechungen und den Unterricht bis hin zur Elternarbeit - vieles ist deutlich angenehmer geworden, seit wir es per Video organisieren." Und taugt die sogenannte "School of Distance Learning Niedersachsen" (SDLN) zum Vorbild für andere ländliche Regionen? Renken-Abkens Antwort ist norddeutsch-zurückhaltend, aber deutlich: "Ich glaube schon. Für uns jedenfalls passt es."

Sterbende Dörfer. Verödende Landstriche. Abgehängte Regionen. Kaum ein Thema hat die Politik in den vergangenen ein, zwei Jahren mehr beschäftigt: dass es mit dem Ideal der "gleichwertigen Lebensverhältnisse" in Deutschland nicht mehr weit her ist. Während Metropolen, Universitätsstädte und Regionalzentren boomen und unter Wohnungsknappheit und Mietexplosionen ächzen, schließen in der Provinz Büchereien, Schwimmbäder, Kneipen, suchen Dörfer und Gemeinden händeringend Hausärzte und Arbeitskräfte.

Horst Seehofer baute sein Innenministerium daher eigens zu einem Heimatministerium aus. Und als die Bundesregierung in diesem Jahr ihren Bericht der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" vorstellte, versuchte sie gar nicht erst, den Befund des Stadt-Land-Gefälles kleinzureden. Deutschland weise "sehr unterschiedliche Lebensverhältnisse auf", stand da. Und: "Es besteht die Gefahr, dass sich die erkannten Ungleichgewichte verfestigen oder zunehmen." Um dem entgegenzuwirken, braucht es zum Beispiel eine verbesserte Digitalinfrastruktur.

Auf den sieben ostfriesischen Inseln, die an die SDLN angeschlossen sind, gibt es keine gymnasiale Oberstufe. Dafür immer wieder Engpässe bei Lehrern. Viele Eltern hegen den Wunsch, dass ihre Kinder, wenn überhaupt, möglichst spät aufs Internat auf dem Festland wechseln. Ihnen kommt das virtuelle Klassenzimmer entgegen. "Als wir 2012 anfingen, gab es kritische Haltungen innerhalb des Kollegiums", sagt die pädagogische Leiterin der SDLN, Barbara Glittenberg. "Inzwischen haben viele die Vorteile erkannt und können sich die Möglichkeiten gar nicht mehr wegdenken."

Sie bekommt immer wieder Anfragen von Schulen und Institutionen, die sich einen Eindruck verschaffen wollen. Aus Sachsen-Anhalt waren schon Hospitanten da, von ländlichen Berufsschulen. Etwa 80 000 Euro kostet der Videounterricht pro Jahr, für Hard- und Software, Wartung, die stabile Leitung. Das Geld ist gut angelegt: "Schüler und Eltern schätzen unser Projekt inzwischen sehr", sagt Glittenberg.

Es sind Projekte wie dieses, die Hoffnung machen. Hoffnung darauf, dass es Mittel gibt, die das Auseinanderdriften von Stadt und Land verlangsamen, es vielleicht sogar aufhalten. Der Handlungsbedarf ist groß. Je nachdem, wo man in Deutschland ...

