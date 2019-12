Die Start-up-Gründerin Jenny Müller erzählt, wieso sie mit ihrer jungen Firma von Bayern nach Sachsen-Anhalt umgezogen ist - und warum sie sich wünscht, dass die Ostdeutschen endlich mehr Selbstwertgefühl entwickeln.

Ostdeutschland? Lange Zeit hieß das für mich: hässliche Plattenbauten, schrecklicher Akzent - und eine leere Dose Ovomaltine. Noch zu Mauerzeiten besuchte uns eine entfernte Verwandte von drüben in München, und ich war schwer beeindruckt, wie schnell sie die riesige Packung weglöffelte.

Nein, ich erwartete wirklich nicht viel, als ich mit Anfang 20 das erste Mal Leipzig besuchte. Vielleicht auch deshalb war ich sofort begeistert von dieser Stadt. Aufbruch, Inspiration - und anders als in meiner bayrischen Heimat schien es hier niemanden zu geben, der eingebildet war.

Als ich nach dem BWL-Studium einen Promotionsplatz suchte, war klar: Für mich kommt nur die Handelshochschule Leipzig infrage. Die WHU? Klar, renommiert. Aber das Örtchen Vallendar, das war mir einfach zu langweilig. Zu sehr alte Bundesrepublik.

In Leipzig angekommen, wurde ich jedoch mit Vorurteilen konfrontiert, so wie andere Westdeutsche auch. Die Einheimischen warfen uns vor, nur zu kommen, um von niedrigen Preisen zu profitieren. Obwohl ich es mir vornahm, gelang es mir nur schwer, dauerhaft Freundschaften zu Ostdeutschen zu knüpfen.

Als ich für meinen ersten Job zurück in den Westen umziehen musste - ich wollte in einer Konzernzentrale in einer strategischen Position arbeiten, und diese Jobs gab es im Osten nicht -, unternahm ich eine Art Privatinventur. Und stellte ...

