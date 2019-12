Der Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 liegt aktuell auf Eis. Russland fordert nun die Europäische Union auf, einen Kompromiss auszuarbeiten.

Russland sieht nach den US-Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 und dem Baustopp des Projekts nun die Europäische Union am Zug für einen Ausweg aus der Lage. Die EU habe ein Interesse an der eigenen Energiesicherheit zu akzeptablen Preisen, sagte der russische Vize-Regierungschef Dmitri Kosak dem russischen Staatsfernsehen am Mittwoch. Das russische Pipeline-Gas sei 30 Prozent günstiger als das Flüssiggas aus den USA, sagte er.

"Wir sind überzeugt, dass wir das Problem in Zusammenarbeit mit den europäischen ...

