Das amerikanische Software-Unternehmen Yext bringt seine auf natürlicher Sprachverarbeitung basierende Technologie nach Deutschland. Das System soll Nutzern ermöglichen, Fragen im vollständigen Satz zu stellen.

Google hat die Suche im Internet in den vergangenen zwei Jahrzehnten dank seiner eigenen Technologie revolutioniert. Der Suchalgorithmus von Google durchforstet die Inhalte der Milliarden Webseiten nach Schlagworten, analysiert gegenseitige Beziehungen und liefert die Ergebnisse schließlich in einem Ranking verschiedener anderer Webseiten - also Dokumente.

Was im Internet gut funktioniert, erweist sich auf den Webseiten von Unternehmen jedoch als nicht praktikabel: Konsumenten suchen dort in der Regel nicht nach einzelnen Begriffen, sondern stellen ganz konkrete Fragen. Wer etwa auf der Webseite des Burgerbrates McDonald's wissen will, wie viele Kalorien ein Big Mac hat, bekommt darauf eine Sammlung von verschiedenen Unterseiten - aber keine Antwort auf die Frage. Mehr noch: Oft widersprechen sich die auf einer Website-Suche gelieferte Antwort und die Ergebnisse bei Google.

"Mir sind Unternehmen bekannt, die haben die Suche auf ihrer eigenen Webseite dicht gemacht, weil die Suchergebnisse so grottenschlecht waren", sagt Wendi Sturgis, Europachefin des amerikanischen Software-Anbieters ...

