Als die Ballard Power-Aktie am 10. Dezember auf ein Tief bei 5,50 US-Dollar zurückfiel, sah es nun wirklich nicht danach aus, als ob es im Jahr 2019 noch einmal zu einem neuen Jahreshoch kommen könnte. Doch die Bullen dürfen nicht zu früh abgeschrieben werden. Sie haben die kanadische Wasserstoff-Aktie in den letzten Tagen eine beeindruckende Rallye und einen Anstieg bis auf 7,19 US-Dollar vollziehen lassen. Durch ihn ist das am 18. November bei 7,30 US-Dollar ausgebildete Jahreshoch wieder in greifbare ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...