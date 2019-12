In Ethereum unterscheidet sich die Situation zum Bitcoin in 2 wesentlichen Punkten. Das eine ist die Tatsache, dass sich der Markt hier viel weiter nach Süden ausgedehnt hat und bereits das Idealziel für Welle [ii] in Türkis, den $115 Bereich anlaufen konnte. Der zweite Punkt ist, dass die Indikatorenlage bis jetzt noch weiter davon entfernt ist, einen Boden zu signalisieren als dies in Bitcoin der Fall ist. Gemeinsam haben beide Kursverläufe die unsaubere Aufwärtsstruktur seit dem letzten Tief. ...

