Milliardär Patrick Drahi neigt zu impulsiven Entscheidungen. Damit ist er bisher gut gefahren. Sein jüngster Coup: der Kauf der Auktionshauses Sotheby's.

Ende der Achtzigerjahre, kurz nach seinen Flitterwochen, entschied sich Patrick Drahi zu springen. Er habe soeben nach fünf Jahren beim dänischen Elektronikkonzern Philips NV gekündigt, eröffnete er eines Abends seiner frisch angetrauten Ehefrau. "Was machen wir denn jetzt?", fragte sie ihn. Drahis Antwort ließ einiges zu wünschen übrig: "Ich weiß nicht. Mir fällt schon was ein."

Schon wenige Jahre später war Drahi ganz oben angekommen. Er nahm einen Studienkredit in Höhe von umgerechnet etwas über 7600 Euro auf und bluffte sich in die Riege der Kabelnetzbetreiber in Ländern wie Frankreich und den USA. Bald machten seine Geschäfte ihn mehrere Milliarden Euro schwer. Ein Aufstieg durch Arbeit, Glück und Selbstvertrauen. Und den richtigen Riecher.

Drahi gilt als jemand, der auch in entscheidenden Situationen auf seinen Bauch vertraut - und damit überraschend häufig richtig liegt. Seiner Frau, die er mit seiner abrupten Kündigung kurz nach der Hochzeitsreise überrumpelt hatte, machte er bereits eine Stunde nach ihrem Kennenlernen auf einer Studentenparty einen Heiratsantrag. Sie akzeptierte. Die Ehe hält bis heute und hat vier Kinder hervorgebracht.

Es sind solche Anekdoten, die Drahis Ruf als einen der erfolgreichsten Investoren der Welt untermauern. Doch den Milliardär nur als impulsgeleiteten Glückspilz abzustempeln, würde ihm nicht gerecht. Drahi, Sohn zweier Mathematiklehrer, arbeitete sich vor allem methodisch nach oben. Geboren in Casablanca, wanderte ...

