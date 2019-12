In der Baubranche besteht ein großer Bedarf an Fachkräften. Das Personal soll bald verstärkt auch aus dem außereuropäischen Ausland kommen.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sieht einen "Riesenbedarf" an Fachkräften in der Branche, der zurzeit nicht gedeckt werden dann. "Mittlerweile fehlen in fast allen Gewerken Fachkräfte - Hochbau und Tiefbau, Straßenbau und Gebäudetechnik, Sanitär, Heizung, Nahrungsmittel", sagte Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Dadurch komme es auch zu Verzögerungen etwa bei Brückensanierungen oder dem Breitbandausbau. "Wir brauchen eine gezielte Fachkräfteeinwanderung, da sind sich alle einig."

Auch der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, sieht den Mangel an geeignetem Personal als größten Bremsklotz der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr. Dann werde es zweifelsfrei keinen Zuwachs bei der erwerbstätigen Bevölkerung mehr geben, sagte Scheele der dpa. Auf die Arbeitslosigkeit in Zeiten schwächelnder Konjunktur wirke sich dies allerdings positiv aus. "Arbeitgeber überlegen sich lange, ob sie jemandem kündigen", erläuterte Scheele.

Anfang März 2020 tritt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Es soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland erleichtern.

Wirtschaftsverbände, Bundesregierung und Gewerkschaften hatten vor kurzem bei einem Spitzentreffen eine Absichtserklärung unterzeichnet, damit das Gesetz schnell wirken kann. So sollen Visaverfahren beschleunigt und die Möglichkeiten verbessert ...

