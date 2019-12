Die Aktie der Bitcoin Group vollzieht seit Anfang Oktober eine äußerst zähe Seitwärtsbewegung auf Höhe der 26,00-Euro-Marke. Sie wurde auch an den Tagen vor Weihnachten fortgesetzt ohne, dass sich eine grundlegende Änderung der Lage ergeben hat. Erfreulich ist, dass die Bullen in der Vorwoche einen Rückfall unter die Marke von 24,70 Euro verhindern und danach wieder einen leichten Anstieg vollziehen konnten. Das eröffnet der Aktie in den kommenden Tagen die Chance, den Anstieg fortzusetzen und die ... (Dr. Bernd Heim)

