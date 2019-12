Der Hildener Biotech-Konzern hat an Heiligabend die Gespräche mit potenziellen Käufern beendet. Dafür wurde es an der Börse abgestraft. Der Kurs brach ein.

Der Hildener Biotech-Konzern Qiagen hat seinen Aktionären kein erfreuliches Weihnachtsfest beschert. Die Anteilseigner müssen sich vielmehr auf einen deutlichen Wertverlust kurz vor Jahresende einstellen, nachdem das Unternehmen an Heiligabend die Gespräche mit potenziellen Käufern beendet hat.

Im frühen New Yorker Handel sank der Qiagen-Kurs als Reaktion auf die Entscheidung des Managements um knapp ein Viertel auf gut 31 Dollar (umgerechnet etwa 28 Euro). Auf dieser Basis wird Qiagen noch mit etwa 6,4 Milliarden Euro bewertet. Einen Großteil der vorangegangenen, durch Übernahmespekulationen ausgelösten Kursgewinne, hat das Biotechunternehmen damit wieder abgegeben. Auch an der Börse in Frankfurt dürfte die Qiagen-Aktie am Freitag unter Druck geraten.

Um den Spezialisten für die DNA-Analytik und molekulare Diagnostik waren in den letzten Wochen heftige Übernahme-Spekulationen aufgekommen, wobei vor allem der US-Konzern Thermo Fisher Scientific als Hauptinteressent gehandelt wurde. Ende November bestätigte Qiagen, dass man "mehrere nicht verbindliche und bedingte Interessensbekundungen über einen Erwerb ...

