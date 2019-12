Die Gold Resource Corporation (ISIN: US38068T1051, NYSE: GORO) zahlt für den Monat Dezember 2019 eine Dividende in Höhe von 0,0033 US-Dollar je Aktie. Aktionäre erhalten die Zahlung am 23. Januar 2020 (Record date: 13. Januar 2020). Seit dem Jahr 2010 zahlt Gold Resource eine Dividende an die Aktionäre. Im Dezember 2015 senkte das Unternehmen die Dividende um 83 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...