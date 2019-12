Dem Euro fehlt es auch am Ende der Weihnachtswoche an Impulsen. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert über der Marke von 1,11 Dollar.

Der Eurokurs ist am Freitag leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1120 US-Dollar gehandelt. In der Nacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...