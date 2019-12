Der chinesische Ausrüster für die Computer- und Telekombranche, Wingtech Technology, hat einen Mehrheitsanteil an Nexperia erworben. Das Unternehmen erhielt diesen Anteil von Jianguang Asset Management Co. (JAC Capital), wie der Spezialist für MOSFETs und ICs aus dem niederländischen Nijmegen am 24. Dezember mitteilte. "Unsere Geschäftsaktivitäten in China auszuweiten, ist eines unser wichtigsten Ziele seit unserem Start 2017", sagte der CEO von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...