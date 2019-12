XP ist nach dem IPO mit einem Schlag mehr wert als die Deutsche Bank. Das Geschäftsmodell zielt auf die Macht der brasilianischen Großbanken.

"Der Aktienkurs ist zweitrangig, wir wollen vor allem wachsen", erklärte Guilherme Benchimol, der Gründer und Hauptaktionär von XP beim Börsengang seiner Investorenplattform an der Nasdaq am 11. Dezember. Doch als ihm jemand auf dem Handy den Kurs kurz nach Börsenbeginn zeigte, entfuhr ihm ein Freudenschrei: Um 28 Prozent hatte der Kurs beim IPO zugelegt.

14 Tage später kostet eine Aktie des Unternehmens gut 38 US-Dollar, das bisherige Tageshoch erreichten die Papiere am 24. Dezember bei 40 US-Dollar.

Dabei hatten die Brasilianer vor Start des Börsengangs wegen der starken Nachfrage noch den Ausgabepreis hochgesetzt. Inzwischen ist die Plattform etwa 21 Milliarden Dollar wert, also etwa fünf Milliarden Dollar wertvoller als die Deutsche Bank und noch eine Milliarde Dollar mehr als BTG Pactual, die führende Investmentbank Brasiliens.

Die Bewertung mit dem Faktor 60 bezogen auf die erwarteten Gewinne für 2019 erscheint nur auf den ersten Blick zu optimistisch zu sein. Der Erfolg der Plattform an der US-Börse liegt am richtigen Produkt, dem perfekten Zeitpunkt - aber vor allem: an der nachweisbaren Erfolgsbilanz. XP ist seit seiner bescheidenen Gründung im Jahr 2001 profitabel.

Für 2019 rechnet das Unternehmen mit einem Gewinn von knapp einer Milliarde Reais (etwa 245 Millionen Dollar). Derzeit verwalten rund 1,5 Millionen Anleger über XP insgesamt 250 Milliarden Reais (86 Milliarden Dollar) an Vermögen.

Die Investoren sind vor allem von den Wachstumsaussichten der Plattform überzeugt: In den nächsten fünf Jahren will XP seinen Umsatz um 35 Prozent steigern - jährlich. Der Gewinn soll sich bis 2024 mindestens vervierfachen und die Umsatzmarge dann zwischen 18 und 22 Prozent liegen. Ende 2020 will XP bereits eine Billion Reais, also 245 Milliarden Dollar Anlagen eingesammelt haben.

Diese Erwartungen erscheinen realistisch. Denn Brasilien steht einerseits am Beginn eines Wachstumszyklus. Gleichzeitig sind aber die Leitzinsen mit 4,5 Prozent so niedrig wie noch nie.

