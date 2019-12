European Lithium steht offenbar vor einer Ankündigung. Die Aktie ist derzeit vom Handel ausgesetzt. Laut Australischer Börse wurden die Wertpapiere von European Lithium Limited ("EUR") auf Antrag der Gesellschaft selbst vom Handel eingestellt, bis eine Bekanntmachung veröffentlicht wird. Sofern ASX nichts anderes beschließt, bleiben die Wertpapiere bis zum Beginn des normalen Handels am Montag, dem 30. Dezember 2019 oder bis zur Veröffentlichung der Bekanntmachung ausgesetzt, wie es heißt. European Lithium ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen in dessen vollständigen Besitz sich das Wolfsberg-Lithiumprojekt in Kärnten befindet. Das Unternehmen ist primär an der Australia Securities Exchange notiert sowie in ...

