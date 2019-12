Willkommen nach Weihnachten mit einem weiteren All-time-High im Dow. Konsumwerte waren top, die Umsätze aber feiertagsbedingt dünn. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem endgültigen Abschluss eines "Phase-1"-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Am Mittwoch hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums gesagt, Peking und Washington befänden sich in "enger Kommunikation über detaillierte Arrangements für die Unterzeichnung des Deals". An Heiligabend hatte Trump gesagt, der "Deal ist fertig, und wird jetzt nur noch übersetzt". Auch kündigte er eine Unterzeichnungszeremonie mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Jänner an. Semperit 1.72% Palfinger -2.44% Zumtobel 1.54% DO&CO -0.89% ...

