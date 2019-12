Lange waren Flugtaxis ein verrückter Traum - aber 2020 sollen tatsächlich die ersten Passagiere damit fliegen. Manche glauben, dass daraus ein Transportmittel für die Massen werden könnte.

Das Fluggerät, das Science-Fiction-Träume wahr machen soll, zeigt sich im Inneren puristisch: Zwei Sitze, vorne zwei Displays, so groß wie Tablets - das war's. Steuern soll hier niemand etwas: Die Passagiere können stattdessen die Aussicht durch die großzügigen Fenster genießen. Ersonnen hat dieses Gerät der chinesische Drohnenhersteller Ehang. Und so sieht es von außen dann auch aus wie eine kräftig aufgeblasene Spielzeugdrohne: eine Kabine mit zwei Flügeltüren, drumherum acht Arme, an denen je zwei Propeller befestigt sind.

Der Flieger mit der Kennung Ehang 216 könnte schon nächstes Jahr Geschichte schreiben. Dann nämlich soll er den kommerziellen Betrieb aufnehmen und Passagiere über der chinesischen Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Guangzhou durch die Luft befördern - komplett computergesteuert. Es wäre eine Weltpremiere. Und für viele Luftfahrtenthusiasten und Techauguren der Anfang einer neuen Ära der Mobilität. Lufttaxis, glaubt etwa der deutsche Start-up-Investor Frank Thelen, würden bald zum neuen Massentransportmittel. Statt im Auto durch verstopfte Städte zu kriechen, düsen wir in Zukunft einfach geradewegs von hier nach da durch die Luft. Sogar Reisen von einer Stadt zur nächsten, so versprechen es Flugtaxipioniere, sollen durch die Luft viel schneller gehen und künftig nur so viel kosten wie heute eine Bahnfahrt.

Dass es tatsächlich so weit kommt, dafür sprechen die technologischen Durchbrüche der letzten Zeit: Batterien sind preiswerter geworden, elektrische Antriebe reifer, Sensoren und Steuercomputer intelligenter. Bald sind die Elektroflieger bereit zum Abheben - und die Behörden werden ihnen wohl keine größeren Steine mehr auf die Startbahn legen: "Es sieht ganz danach aus, dass die Betreiber ihre Flugtaxis noch vor 2025 zertifiziert bekommen", sagt Kay Plötner, Leiter des Bereichs Verkehr beim Thinktank der bayrischen Luftfahrtindustrie "Bauhaus Luftfahrt".

Wettrennen um den Luftraum

Flugzeugbauer, Gründer und Autohersteller sehen eine neue Milliardenindustrie entstehen - und liefern sich bereits heute ein Wettrennen um den urbanen Luftraum. So baut Airbus eine Personendrohne, die Autohersteller Daimler und Geely investieren in Start-ups, Porsche und Hyundai wollen selbst fliegende Fahrzeuge bauen. In 30 Jahren sollen weltweit 100.000 Passagierdrohnen unterwegs sein, prophezeien die Berater von Roland Berger. Das entspricht dem Vierfachen der heutigen Helikopterflotte. Über einer Megacity könnten bis zu 9000 Flugtaxis surren - mehr als die gut 8000 Taxis, die derzeit durch Berlin rollen. Manche Experten halten das für sehr ambitioniert, andere wiederum für viel zu konservativ geschätzt. Mehr als 200 Konzepte für elektrische Senkrechtstarter hat das Branchenmagazin "Electric VOTL News" gezählt. Fünf davon entstehen derzeit in Deutschland, etwa bei Airbus und den Start-ups Volocopter und Lilium. Was also muss geschehen, um den Himmel über Berlin und anderswo sicher für Passagierdrohnen zu öffnen? Wer wird diesen Verkehr steuern? Und können die Taxis tatsächlich bald Massen von Pendlern in attraktiven Zeiten und zu vertretbaren Preisen durch die Luft befördern?

In Guangzhou will Ehang zunächst drei bis vier feste Strecken in Betrieb nehmen. Steuern soll die Flugtaxis ein Autopilot - etwas, was die Branche in Europa erst für die 2030er-Jahre anpeilt. ...

