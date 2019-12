ITM Power ist am Freitag fast wie erwartet an den europäischen Börsen durchgestartet. Der Titel konnte bei relativ starkem Handel einen Aufschlag von gut 1 % realisieren und nähert sich dem nächsten Ausbruchssignal an. Das Top-Signal, das vom ersten Freitagshandel ausgeht, ist das Erreichen der Marke bei 80 Cent. Wenn die Notierungen jetzt über diese Hürde hinweg nach oben durchstarten, könnte es in den kommenden Tagen zu einem Ausbruch in Richtung der früheren Top-Werte kommen. Kursziel stark Das ... (Frank Holbaum)

