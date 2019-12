Der Wert eines Anteilsscheins sackte um etwa ein Fünftel ab, nachdem der Biotechnologie-Konzern Qiagen einer Übernahme von Investoren einen Riegel vorgeschoben hat. Die Firma wolle eigenständig bleiben.

Nachdem der Biotechnologie-Konzern Qiagen der Übernahme durch Investoren oder Konkurrenten einen Riegel vorgeschoben hat, haben sich in Deutschland viele Aktionäre von dem Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen abgewandt. Der Wert eines Anteilsscheins sackte am Freitag an der Frankfurter Börse um etwa ein Fünftel ab - manch Anleger hatte wohl darauf spekuliert, bei der Übernahme kräftig Kasse machen zu können. Im November waren die Übernahmegespräche bekanntgeworden. Heiligabend hatten Vorstand ...

