Die Börsen marschieren. Atmen Sie "zwischen den Jahren" durch und starten Sie dann die nächste Stufe an den Märkten

nun ist das alte Jahr fast schon Geschichte. Ich hoffe, Sie haben schöne Weihnachtstage erlebt. Vor dem neuen Jahr habe ich eine gute Nachricht für Sie: Die Börsen sind in diesem Jahr genauso stark gewesen, wie ich Ihnen am Jahresanfang vielleicht nicht versprochen, aber sehr wohl angekündigt habe. Die Vorzeichen bleiben dabei auch für das kommende Jahr sehr gut. Sie dürfen sich auf eine starke Entwicklung freuen.

Die Voraussetzungen bleiben bestens

Wir haben an vielen Märkten Rekordkurse erreicht. Das könnte Sie skeptisch werden lassen, denn jede Rallye endet erwartungsgemäß einmal - und dies überraschend. Denn die Märkte sind bei aller Freundlichkeit doch ein Spiel gegeneinander. Wenn die großen Adressen anfangen, ihre Bestände am Markt aufzulösen, dann purzeln die Kurse. Zunächst unmerklich, dann oft in einem großen Ausverkauf.

Doch es gibt keinen ernsthaften Hinweis darauf, dass die "Großen" zurückziehen. Denn die Märkte haben einen großen Vorteil: Die Zinsen sind so niedrig, dass es auch im kommenden Jahr keine ernsthafte Alternative für die Investoren gibt. Sie können sich fast schon "sicher" darauf verlassen, dass der Anlagenotstand großer Vermögensverwalter, von Hedgefonds, von Staatsfonds wie in Norwegen aber auch bedeutender Family-Offices größer ist als bei Ihnen oder auch bei mir.

Sie dürften so gut im Plus liegen, dass wir uns auch einmal an der Seitenlinie platzieren könnten. Wer allerdings Milliarden-Vermögen verwalten muss, ist auf steigende Erträge angewiesen. Wenn das Geld unter dem Strich Minuszinsen bringt, würden ansonsten Milliarden-Summen verbrannt. Nirgends sind die Aussichten so gut wie an den Aktienmärkten (an denen sich unter anderem auch ordentliche Dividenden verdienen lassen). Und deshalb gilt: Bleiben Sie investiert.

"Zwischen den Jahren" sollten Sie allerdings die aktuellen Allzeithochs etwa beim Dow Jones nutzen, um die "mentalen Stops" anzupassen. Diese Limits sind Marken, bei denen Sie sich im Falle des Falles, wenn die Notierungen nachgeben, noch einmal versichern sollten, ob es am besten ist, auszusteigen. Mein persönliches neues mentales Stop bei "Morphosys" etwa liegt bei 102 Euro. Das bedeutet, dass ich bei Kursverlusten in diese Region hinein prüfen würde, ob lediglich dieses Unternehmen Schwierigkeiten hat oder der gesamte Markt. Wenn eine an sich gute Aktie nur wegen der gesamten Marktbewegung nachgibt, dann müssen Sie nicht verkaufen. Wenn die Notierungen besonders bei diesem Unternehmen nachgeben, steht ein Verkauf an.

Doch versprochen: Für die Positionen, die ich für Sie betreue, erhalten Sie im Zweifel eine "Mitteilung", wenn ich verkaufe. Sie können dennoch die Gelegenheit nutzen, die einzelnen Positionen heute mit einem neuen mentalen Stop zu versehen. Diese Ausgabe habe ich einzig diesem Thema gewidmet und daher anders gestaltet als alle anderen Ausgaben.Sie finden also "mentale Stops" für alle Positionen und eine kurze Betrachtung der Werte. Wenn Sie noch nicht eingestiegen sind, könnten Sie einzelne Positionen nachkaufen.

Systematische Investitionen für 20 % und mehr pro Jahr in Nebenwerte-Indizes

Der Index-Check: Alles im grünen Bereich

In der vergangenen Woche hatte ich bereits beschrieben, wie gut die Jahresbilanz für uns ausfällt. Eine Übersicht verdeutlicht, dass die Situation sich noch einmal minimal verbessert hat. Deshalb können Sie heute sowohl den TecDax- wie auch den MDax-ETF noch nachkaufen bzw. mit mentalen Limits versehen.

Jahresend-Betrachtung: "Unsere" Indizes im Aufwärtsmarsch Trendanalyse

Als wichtigen Maßstab für die Einordnung der Kurse sehe ich wie jeweils zum Monatsbeginn auch die Entwicklung der Trends. Wichtig ist der jeweilige gleitende Durchschnittskurs der Indizes, also die Kursentwicklung an x verschiedenen Tagen, die sich jeden Tag neu für diese x zurückliegenden Tage ergibt. Notiert ein Kurs unter diesem "GD", dann ist er danach im technischen Abwärtstrend. Notiert er darüber, befindet er sich im technischen Aufwärtstrend.

Ich wähle in der Regel neben dem langfristig wichtigen "GD200" den "GD100", aktuell aber den gleichfalls prominenten "GD90", der wiederum kurzfristiger anzeigt, in welcher Trendrichtung ein Kurs verläuft. Für einen sehr starken Aufwärtstrend würde es sprechen, wenn der GD200 und der GD90/100 überwunde sind. Wenn, wie aktuell beim TecDax, die Abstände zum GD200 sich nur deutlich verringern, dann reicht dies nicht für ein Hebel-Investment, kann in der Gesamtschau allerdings bereits einen Einstieg nach der Trendanalyse rechtfertigen.

Zur Anlagestrategie im Basis-Bereich:

Im Basis-Bereich lege ich ausschließlich "Long" an. Das heißt, es werden ETFs auf den MDax oder wie aktuell auf den TecDax erworben, wenn der Aufwärtstrend formal erreicht ist. Der Einstieg erfolgt dann, wenn der GD200 und der GD100 oder aktuell aufgrund der kurzfristigen Betrachtungsweise der GD90 gleichzeitig überschritten sind. Aktuell ist dies der Fall.

Zum Jahresende noch immer ein Kauf: TecDax-ETF

Der Index hat ein Allzeithoch erreicht. Sie können kaufen... - ohne mentales Limit: "iShares TecDax (R) ETF (DE)" +++ WKN 593397 +++ Einstiegslimit: Ohne +++ Verkaufslimit: Ohne.

Der MDax hat ein Allzeithoch erreicht - auch hier können Sie kaufen .... ohne mentales Limit:: "iShares MDax ETF" +++ WKN 593392 +++ Einstiegslimit: Ohne +++ Verkaufslimit: Ohne.

Die Small Caps Aktien mit Chance auf 40 % p.a. und mehr

Einzelaktien: Für 2020 stark aufstellen

CTS Eventim steigt nach und nach weiter an. Insgesamt ist die Aktie jetzt auf Top-Niveau angekommen. Das mentale Limit setze ich bei 51 Euro. Sie können kaufen. Bechtle ist auf ganz minimal nach unten gerutscht. Wir haben bereits Geld verdient. Den mentalen Stop setze ich bei 105 Euro. Sie können kaufen. Evotec marschiert weiter. Eine erfolgreiche Kooperation mit "Sanofi" in Frankreich wird weiter ausgebaut. Der mentale Stop liegt nun bei 20,05 Euro. Sie können kaufen. Morphosys hat in den vergangenen vier Wochen unglaublich zugelegt. Die Aktie ist einer der Topwerte im Depot. Sie können mit dem mentalen Stop bei 105 Euro kaufen. Sartorius ist noch einmal stärker geworden. Die Marke von 200 Euro rückt immer näher. Ich setze den mentalen Stop bei 165 Euro. Derzeit halte ich. Borussia Dortmund litt zuletzt unter der sportlich ungünstigen Entwicklung. Das bleibt ein Makel. Dennoch könnten Spitzenspieler wie "Jadon Sancho" rasch für neue Rekordsummen verkauft werden. Zudem schaffte das Fussball-Unternehmen den Einzug in das Achtelfinale der "Champions League". Dies garantiert neue Spitzeneinnahmen. Mit einem mentalen Stop bei 7,25 Euro halte ich. Aurelius hat sich wieder etwas erholt. Dennoch lebt das Unternehmen von kurzen Bewegungen, wenn es wieder zum Verkauf eines Anteils-Unternehmens kommt. Wir benötigen Geduld. Den mentalen Stop setze ich bei 32 Euro. Halten Sie. Infineon verteidigt die wichtige und starke Unterstützung bei 20 Euro weiter. Hier sind Kursziele von 25 Euro zumindest nicht unrealistisch. Den mentalen Stop setzen Sie am besten bei 18 Euro. Auf dem derzeitigen Niveau können Sie kaufen. Sixt liegt im Plus, musste jedoch zuletzt minimal nachgeben. Dies hat keinen ersichtlichen wirtschaftlichen Hintergrund. Ich halte mit dem mentalen Stop in Höhe von 55 Euro weiterhin. Isra Vision fängt an, sich minimal zu erholen. Besonders stark sind die Signale jedoch nicht. Daher halten Sie weiterhin. Der mentale Stop liegt bei 29,50 Euro.

Sollten Sie eine Aktie neu "kaufen", können Sie mit einem "Abstauerlimit" vergleichsweise günstig einsteigen:

"Abstauberlimits" sind Kurse unterhalb der jeweiligen Kurse. Sie kaufen nur dann, wenn die Notierung etwas sackt. Ihre Bank sollte Ihnen einen etwas niedrigeren Einstiegskurs ermöglichen.

Am Ende der Aufbauphase werden wir bei bis zu 15 Positionen stehen, die wir dann noch möglichst lange halten wollen. Auch hier dürften sich im Laufe der Zeit sehr gute "Nachkaufgelegenheiten" ergeben.

Zur Systematik der Auswahl:

Grundsätzlich: Grundlage der Auswahl der Small Caps Aktien sind technische Werte. "Traden" bedeutet, dass es in erster Linie darum geht, die richtigen Trends am Markt zu finden. "Trends" bedeuten nicht, dass ein Wert immer nach oben oder nach unten klettern wird. Meiner Erfahrung nach ist es jedoch wichtig, Trends zu identifizieren, Trends dann zu verfolgen und bei ganz großen Trends dann lange dabei zu sein.

Die technische Analyse heißt, dass ich mir die Kursdaten des Unternehmens ansehe. Denn der Markt spricht nach einem Wort von Warren Buffett stets die Wahrheit aus. Dabei orientiere ich mich an verschiedenen technischen Signalen.

Das wichtigste Signal ist der GD200 der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage. Dieser Kurs zeigt die langfristige Tendenz an. Die mittelfristige Tendenz wird im GD100 sichtbar, dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 100 Tage. Wenn auch dieses Signal auf "grün" zeigt, dann ist der Trend erfahrungsgemäß besonders sicher.Zudem sehe ich mir aus technischer Sicht den relative-Stärke-Index nach Levy an, der die Kursentwicklung mit dem Markt selbst vergleicht und im Zweifel das "Momentum". Damit wird deutlich, ob die Aktie sozusagen den nötigen Drive entwickelt.

Im zweiten Schritt untersuche ich auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Investition. Auch, wenn wir mit den Small Caps Aktien gute Trading-Ergebnisse erzielen wollen, kommt es hier auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit an. Damit wird das Risiko reduziert: Unternehmen, die keinerlei wirtschaftliche Substanz haben, können jederzeit durch Spekulanten regelrecht nach unten geprügelt werden. Dies möchte ich in Ihrem und in meinem Interesse vermeiden.

Wie stets gilt auch hier: Wir suchen das "Beste aus zwei Welten". Daher spielen die Kennzahlen weiterhin eine bestimmende Rolle, auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), die Eigenkapitalquote oder die erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung.

Zur Gewichtung: Wir "traden", halten also im Zweifel nicht langfristig, wenn es für die Wertentwicklung nicht sinnvoll ist. Das heißt aber auch: Die wirtschaftlichen Bilanzzahlen spielen eine geringere Rolle als die technischen Daten, die den Trend identifizieren wollen.

Nachkaufen: Nordex +++ WKN: A0D655

Nordex ist zuletzt etwas gefallen. Der Neueinstieg ist damit effektiv noch etwas attraktiver geworden.

Nordex: Keine Neubewertung - Chart bleibt stimmig

Derzeit können Sie auch nach dem heute "neu" vorliegenden Chartbild weiter (nach-)kaufen. Der Wert hat einen eminenten Vorteil: Die Windkraft wird im Zuge der Klimadebatte in Deutschland nachhaltig forciert. Da Nordex selbst permanent neue Aufträge gewinnt, ist eine "Neubewertung" (nach oben) letztlich eine Frage der Zeit.

Charttechnik und technische Analyse von Nordex: Stark - WKN: A0D655

Die Aktie ist zwar etwas gefallen. Dennoch können Sie sehen, dass es im Chart langfristig massive Unterstützungen bei 12 Euro, bei 11 Euro und schließlich auch bei 10 Euro gibt. Insofern sind die Entwicklungen kurzfristig eher eine Einladung, zu investieren.

Zudem hat der GD200 als Signal für den langfristigen Aufwärtstrend aktuell noch gehalten bzw. wird durch den GD90, der etwas tiefer verläuft, unterstützt.

Sie können Nordex nachkaufen +++ WKN A0D655 +++ Kursziel bleiben zunächst 15,46 +++ Einstiegslimit: Ohne +++ Verkaufslimit: 10,48 Euro

Ich unterrichte Sie permanent über Neuigkeiten, wenn zwischenzeitlich etwas passieren sollte.

Der Small Caps Hebel Bereich für Chancen auf 100 % p.a. und mehr

Grundsätzliche Bemerkung: Die Kriterien, die ich an grundlegende Investitionen anlege, funktionieren seit vielen Jahren. Es geht darum, die großen Trends zu finden, in denen auch kurzfristige Gegenbewegungen möglich sind. Die großen Trends jedoch bringen gerade im Small-Cap-Bereich die enormen Gewinne.

Die Trendanalyse nach dem GD200 und dem GD100 können Sie dabei nicht nur für Long-Investitionen nutzen, sondern auch in klaren Abwärtstrends. Wenn also ein Wert unter den GD200 sowie den GD100 rutscht, dann liegt ein technischer Abwärtstrend vor. In solchen Situationen können Sie ein Derivat kaufen, das bei fallenden Kursen profitiert - ein "Short"-Derivat. Zusätzlich sehe ich mir allerdings in der Regel auch hier weitere eher technische Signale an.

Dies ist zum Beispiel die Markterwartung von Analysten - die Einfluss auf die Stimmung hat. Zudem sehe ich mir das Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierer an, da es für die Trendbestimmung ganz entscheidend ist, ob der Index mehrheitlich einem Trend folgt oder nur von einzelnen kleinen Werten gezogen wird.

So entscheide ich für den MDax und den TecDax, ob wir "long" gehen oder "shorten" müssen. Diese Information erhalten Sie in der wöchentlichen Ausgabe und ggf. auch mit den zwischenzeitlichen Meldungen, sofern es Bedarf gibt.

Dieselbe Methode lässt sich sogar für Aktien anwenden - hier könnten wir im Zweifel ebenfalls "short" gehen, wenn sich längerfristig keine Einstiegsgelegenheit findet.

Aktien-Hebel

Die rein technische Auswahlmethode können Sie auch nutzen, um voller Überzeugung mit Hebel-Derivaten zu arbeiten. Eine Aktie wie die von Wirecard etwa lief in meinem Depot jahrelang im Aufwärtstrend. Erst vor kurzem musste ich mich von dem Titel bei 300 % Gewinn trennen. Dies wären mit einem Hebel-4-Papier also etwa 1.200 % Gewinn gewesen.

Im Prinzip ist die Auswahlstrategie exakt so wie bei den bislang vorgestellten anderen Investitionen.

- Ich analysiere die systematische Trend-Situation anhand des GD200 und des GD100 sowie teils auch anhand des relativen-Stärke-Index nach Levy und nach dem Momentum über 250 Tage.

- Ich analysiere den Chart und versuche zu ermitteln, ob hier mit einem schnellen Wechsel zu rechnen ist - was wiederum eine Einschränkung bei der Sicherheit darstellen würde.

- Bei Aktien analysiere ich die wirtschaftliche Situation, um zumindest eine zusätzliche Sicherheit zu gewinnen.

Auf diese Weise können Sie regelmäßig auch in ein Hebel-Investment im Small Caps Hebel Bereich einsteigen. Allerdings ist die Auswahl der geeigneten Papiere nicht so einfach, wie es sich auf den ersten Blick darstellt. Optionsscheine können relativ schnell "aus dem Geld" sein, Hebel-Zertifikate auslaufen, Optionen möglicherweise im Handel zu sperrig sein.

Daher übernehme ich die Auswahl für Sie - allerdings anhand der stets geltenden Kriterien.

• Da das Technologie-Barometer TecDax neue Allzeithochs erreicht hat, können Sie den Hebel weiterhin kaufen. Der Index hält sich stabil oberhalb von 3.000 Punkten. Das ist ein starkes Zeichen.

Investieren Sie dabei 10 % einer normalen Position in das "Hebel"-Papier mit dem Faktor 2 auf den TecDax.

Name: Knock-Out-Call auf TecDAX (Deutsche Bank) ISIN: DE000DT99H17 Hebel: 1,79 Knock-Out: 54,36 % Spread: 0,47 % Laufzeit: Endlos

Übersicht

Der Small Caps Champion - 50 % p.a. und mehr auf drei Säulen

Der Small Caps Champion ist ein Dienst, den ich gegründet habe, weil meine 3-Säulen-Strategie für den Nebenwertemarkt in Deutschland Jahr für Jahr weit überdurchschnittliche Erfolge bringt. In Zahlen:

Trend-Investitionen in Indizes - die jährlichen durchschnittlichen Erfolge bei der GD200-Strategie

Dies allerdings ist nur die technische Seite der Anlage. Meine drei Säulen optimieren sowohl die Sicherheit für Ihr gesamtes Vermögen, die Sicherheit für die Anlageentscheidungen und die Rendite - sowohl mit Aktien wie auch mit Hebeln.

Säule 1 basiert auf der Trendanalyse der Märkte MDax und TecDax. Sind die Indizes im Aufwärtstrend, können Sie Basis-Investitionen in ETFs vornehmen (die ich Ihnen konkret mit der ersten Ausgabe im Monat vorschlage).

Säule 2 betrifft die Auswahl der Aktien. Hier orientierte ich mich des Trading-Gedankens wegen in erster Linie an den Indikatoren GD200 und GD100 für die Bestimmung der lang- und mittelfristigen Trends. Trends bringen dann große Gewinne, wenn ein Trend lange dauert - insofern sind falsche Signale möglich, werden aber durch den konsequenten Verkauf direkt beendet. In den großen Trends bleibe ich mit den empfohlenen Aktien lange Zeit investiert. Zudem orientiere ich mich an dem relative-Stärke-Index nach Levy sowie am Momentum.

In der zweiten Stufe dieser Säule wird auch die wirtschaftliche Situation des Unternehmens beleuchtet, um die Risiken zu reduzieren. Spekulanten könnten hier ansonsten auch vollkommen wertlose Aktien als Aufwärtstrend-Kandidaten erscheinen lassen. Säule 3 betrifft die Analyse von Indizes und Aktien dahingehend, ob diese sich sehr klar in einem Trend befinden ODER kurz vor dem Trendwechsel stehen. Dann lohnen sich Hebel-Investitionen, die dabei helfen, die Rendite zu erhöhen. Auch hier orientiere ich mich in erster Linie am GD200, am GD100 sowie ergänzend an der Stimmung unter Bankanalysten und - bei Indizes - daran, wie hoch der Anteil an Gewinner- und Verlierer-Aktien ist. So werden Fehlinvestitionen aufgrund einzelner Unternehmens-Entwicklungen vermieden.

Alle drei Säulen erhöhen Ihre Sicherheit und Ihre Renditechancen nachweislich enorm.

Diese Struktur behalte ich für Sie in jeder wöchentlichen Ausgabe bei. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal weitere besinnliche Tage in 2019 und einen guten Rutsch in das Neue Jahr 2020!

Beste Grüße von Bernd Wünsche

