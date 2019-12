Die Goldindustrie geht mit der Zeit. Einer der weltweit größten Anbieter setzt auf recycelte Edelmetalle. Die Schätze aus dem Müll bringen hohe Umsätze.

Am Eingang von Japans größter Gold- und Silbermine ziehen Besucher Hausschuhe an. Statt einer Bergmannstracht erhalten sie einen weißen Kittel, eine Kappe ersetzt den Helm. Denn hier in der Küstenstadt Hiramitsu werden die Edelmetalle nicht der Erde abgerungen, sondern in Fässern und Kisten angeliefert. Willkommen in der Recyclinganlage von Tanaka Precious Metal, einem der größten Goldanbieter der Welt.

In der Annahme stehen Kistenweise Silberplatten mit etwa zehn Zentimeter großen Löchern. Das bestärkt die Gerüchte, die in Japan jeder glaubt, die Goldanbieter Tanaka aber nicht bestätigen will. Wie schon bei den Olympischen Spielen 1964 wird das Unternehmen wohl auch für die Spiele 2020 die Gold- und Silbermedaillen liefern.

Tanaka übernimmt damit eine nationale Mission. Das Ziel der Gastgeber ist, Urban Mining, also Recycling von Metallen aus dem Müll der Konsumgesellschaft, einen Podestplatz zu bieten. Alle Gold- und Silbermedaillen werden aus recyceltem Edelmetall hergestellt. Die Tokioter Stadtregierung hat als Werbe- und Erziehungskampagne daher eine große Sammelaktion für Smartphones gestartet. Über Recyclingfirmen, die die Geräte zerteilen, fließen die verbauten Metalle dann zu Tanaka.

Das Unternehmen beteiligt sich nicht aus Selbstlosigkeit an der Aktion, sondern hat natürlich Gewinne im Sinn. "Vielleicht sind urbane Minen der nächste Goldrush", sagt Andrew Farry, ein führender Manager der Abteilung für Katalysatorrecycling des Unternehmens. Denn urbane Minen seien überall und würden mit dem exponentiellen Boom an Unterhaltungselektronik und Smartphones wachsen.

Die großen urbanen Goldfunde finden in Ländern mit guten Recyclingsystemen ...

