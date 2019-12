Das Vierte Licht brannte und eine kurze, illiquide Börsenwoche stand bevor, bevor der Handel am Montag startete gab es jedoch einiges am Wochenende und an den handelsfreien Tagen war Zeit für Ausblicke auf 2020: SDAX. MDAX, SmallCaps Favoriten: Wir leiteten das letzte Wochenende mit Updates zu unseren SDAX-Favoriten 2020 ein: SDAX-Favoriten Corestate und Encavis Update II und zwei Werte aus dem MDAX, die in 2020 Beteiligungen im Wert heben wollen, die wesentlich mehr wert sind, als ihre 100%gen börsennotierten Mütter: ThyssenKrupp AG und K+S AG wollen ihren Wert zeigen mit ambitionierten Zeitplänen. ...

