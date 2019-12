Anfang 2020, so der Plan von Gazprom bislang, sollte die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 an den Start gehen. Daraus wird nichts: Wegen der US-Sanktionen werde die Gasleitung deutlich später fertig als erwartet, Russland gehe nun von einem Start erst in rund einem Jahr aus, heißt es in Medienberichten. Die Verzögerung wird insbesondere Gazprom als Konsortial-Führer des Projekts teuer zu stehen kommen. Doch auch an anderer Stelle muss der russische Gasriese nun offenbar Milliarden aufbringen. ... (Achim Graf)

